Никита Курбанов: ЦСКА надо показать, что матч с «Асвелом» был нехарактерным для нас - Советский спорт
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15 ноября 2019 13:23БаскетболЛипкин Антон

Никита Курбанов: ЦСКА надо показать, что матч с «Асвелом» был нехарактерным для нас

ЦСКА сыграет дома с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов высказался о «Фенербахче», который станет соперником команды в восьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«В последние годы у нас сложилось интересное противостояние, – приводит слова Курбанова официальный сайт ЦСКА. – Вне зависимости от составов все матчи получаются интересными, чаще всего их судьба решается на последних секундах.

Нам важно проявить свои лучшие качества, чтобы показать, что игра во Франции (с «Асвелом» – 66:67) была для нас нехарактерной, надо защитить домашнюю площадку».

Напомним, ЦСКА проиграл свой предыдущий матч в турнире «Асвелу». После семи туров у действующих чемпионов пять побед и два поражения. У «Фенербахче», наоборот, две победы и пять поражений.

Матч ЦСКА – «Фенербахче» пройдет в УСК ЦСКА в Москве. Начало игры – 20:00 (мск).

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