«Клипперс» на своей площадке разгромили «Атланту» со счетом 150:101 Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» разгромили «Атланту Хокс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 28:19).

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В составе «Клипперс» самым результативным стал форвард Пол Джордж, набравший 37 очков. У «Хокс» 20 очков на счету защитника Трея Янга.

В следующем матче «Клипперс», одержавшие восьмую победу в 13 матчах сезона, дома сыграют против «Оклахома-Сити Тандер», а «Атланта», потерпевшая восьмое поражения в 12 встречах чемпионата, на выезде встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».