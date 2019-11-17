«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ Встреча прошла в Краснодаре.

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Баскетболисты «Локомотива-Кубань» обыграли эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 87:63 (26:19, 16:14, 22:13, 23:17).

Лучшим в составе россиян оказался Джонни О’Брайант. Он принес своей команде 21 очко. У гостей отличился Кайл Виналес, набравший 17 баллов.

«Локомотив-Кубань» вышел на 3-е место в таблице. «Калев» расположился на 9-й строчке.

Следующий матч российский клуб проведет против «Зелены-Гуры» (25 ноября), а «Калев» встретится в тот же день с «Астаной».