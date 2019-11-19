Римас Куртинайтис: Придется подумать, как защищаться против Тавареша «Химки» сыграют в гостях с «Реалом».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о предстоящем матче с «Реалом» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Все будет зависеть от нашей энергии и настроя, на что я всегда делаю акцент, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – «Реал» – очень хорошая команда, которая не очень уверенно начала сезон, однако последний матч с «Барселоной» показал, что они в порядке.

Будет сложно. У них есть неудобный для нас (Валтер) Тавареш, и придется хорошенько подумать, как против него защищаться».

Напомним, после восьми туров у «Химок» шесть побед и два поражения, у «Реала» на одну победу меньше.

Через день после матча с «Реалом» «Химки» также в Испании сыграют с «Валенсией».

Матч «Реал» – «Химки» пройдет 19 ноября в Мадриде. Начало игры – 23:00 (мск).