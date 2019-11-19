«Портленд» подписал Кармело Энтони Нападающий подписал однолетний контракт с клубом.

Клуб национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» подписал 35-летнего нападающего Кармело Энтони. Об этом заявил президент баскетбольной команды Нил Олши.

Также он отметил, что «Кармело – зарекомендовавшая себя звезда в этой лиге, которая обеспечит уважаемое присутствие в нашей раздевалке и установит навык на нужном месте на полу»

Баскетболист будет выступать под номером «00» по причине того, что другие номера, под которым он выступал, были выведены из клубного обращения.

Напомним, что Кармело Энтони является трехкратным олимпийским чемпионом в 2008, 2012 и 2016 годах. А в 2006 и 2016 годах признавался спортсменом года по версии федерации баскетбола США. В среднем за игру он набирает 24 очка, совершает 6,5 подборов и отдает 3 передачи.