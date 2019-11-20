«Зенит» уступил «Валенсии», потерпев четвертое поражение подряд в Евролиге

В составе испанской команды самым результативным стал Альберто Абальде, набравший 18 очков. У российского клуба по 17 очков на свой счет записали Уилл Томас и Алекс Ренфро.
В следующем туре «Зенит», потерпевший четвертое поражение кряду, в гостях сыграет против «Басконии», а «Валенсия», одержавшая третью победу в пяти последних матчах чемпионата, на своей площадке встретится с «Химками».
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