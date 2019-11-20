Димитрис Итудис: Уверен, лидеры «Басконии» сыграют с ЦСКА ЦСКА проведет в гостях матч с «Басконией».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Басконией» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Начинаем сдвоенную неделю, которая включает два матча в Испании, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Наш первый соперник – «Баскония».

В последнее время ее результаты не так хороши, но команда остается очень неуступчивой. К тому же им не хватало нескольких ведущих игроков, которые, уверен, вернутся в строй в нашем матче».

Напомним, в восьми матчах у ЦСКА шесть побед при двух поражениях и третье место в турнирной таблице. Отметим, что в пятницу действующие победители турнира сыграют в гостях с «Реалом».

Матч «Баскония» – ЦСКА пройдет 20 ноября. Начало игры – 23:00 (мск).