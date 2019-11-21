Димитрис Итудис: ЦСКА не хватало собранности и хороших решений - Советский спорт
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21 ноября 2019 12:00Баскетбол

Димитрис Итудис: ЦСКА не хватало собранности и хороших решений

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о поражении «Басконии» (70:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

- К сожалению, наша команда не сыграла на уровне своего потенциала. Мы плохо начали встречу и плохо закончили. За три минуты до конца мы вели 67-70, после чего соперники сделали рывок 13-0. Нам не хватало собранности, не хватало хороших решений, - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.

Добавим, что в следующем туре армейцы сыграют против «Реала».

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