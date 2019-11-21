Димитрис Итудис: ЦСКА не хватало собранности и хороших решений

- К сожалению, наша команда не сыграла на уровне своего потенциала. Мы плохо начали встречу и плохо закончили. За три минуты до конца мы вели 67-70, после чего соперники сделали рывок 13-0. Нам не хватало собранности, не хватало хороших решений, - цитирует специалиста пресс-служба армейцев.
Добавим, что в следующем туре армейцы сыграют против «Реала».
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