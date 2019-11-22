«Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги Встреча прошла на домашней арене испанского клуба.

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Валенсия» – «Химки» завершился в пользу хозяев со счетом 89:84.

Весомый вклад в победу своей команды внес Боян Дублевич. В его активе 18 очков. У россиян отличился Стефан Йович. Он оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 передач.

Таким образом, подмосковный клуб потерпел второе поражение кряду, а «Валенсия» одержала третью победу подряд.

28 ноября «Химки» сыграют в гостях с «Фенербахче», а «летучие мыши» в тот же день встретятся в гостях с «Црвеной Звездой».