Римас Куртинайтис: Из-за подборов проигрываем второй матч подряд - Советский спорт
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22 ноября 2019 10:28БаскетболЛипкин Антон

Римас Куртинайтис: Из-за подборов проигрываем второй матч подряд

«Химки» потерпели поражение от «Валенсии».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча десятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (84:89).

«У нас было много проблем, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Во-первых, с подборами. Во-вторых, с защитой против пик-н-ролла. В третьей и четвертой четвертях мы поменяли защиту и остановили их пик-н-роллы, однако, на мой взгляд, главной проблемой стали наши тактические ошибки в концовке. И, конечно, это подборы, из-за чего мы проигрываем во втором матче подряд».

Отметим, что самым результативным в составе «Химок» станет защитник Стефан Йович, на счету которого дабл-дабл (19 очков и 11 подборов). Подмосковная команда потерпела второе поражение подряд: до этого во вторник «Химки» проиграли в гостях «Реалу» (76:104).

На данный момент желто-синие занимают седьмое место в турнирной таблице и в следующем туре 28 ноября также в гостях сыграют с «Фенербахче».

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