«Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге - Советский спорт
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23 ноября 2019 01:15Баскетбол

«Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге

Баскетболисты «Зенита» уступили «Басконии» в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 60:70 (18:15, 10:19, 16:18, 16:18).

Самым результативным в составе российской команды стал Густаво Айон, набравший 18 очков. У испанского клуба 20 очков на счету Торнике Шенгелия.

В следующем туре «Зенит», потерпевший пятое поражение в Евролиге кряду, сыграет на своей площадке против «Реала».

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