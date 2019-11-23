«Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге Баскетболисты «Зенита» уступили «Басконии» в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 60:70 (18:15, 10:19, 16:18, 16:18).

Самым результативным в составе российской команды стал Густаво Айон, набравший 18 очков. У испанского клуба 20 очков на счету Торнике Шенгелия.

В следующем туре «Зенит», потерпевший пятое поражение в Евролиге кряду, сыграет на своей площадке против «Реала».