«Реал» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд в Евролиге Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 81:97 (19:23, 29:29, 16:23, 17:22).

Самым результативным в составе российской команды стал Йоханнес Фойгтманн, набравший в этой встрече 20 очков. У испанской команды 17 очков на свой счет записал Габриэль Дек.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Барселоны».