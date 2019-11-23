Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников - Советский спорт
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23 ноября 2019 07:51БаскетболГичунцев Артур

Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников

Встреча прошла на домашней арене испанского клуба.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в матче с мадридским «Реалом». Встреча регулярного чемпионата Евролиги завершилась со счетом 81:97.

«Поздравляю «Реал» с победой. По сравнению с игрой против «Басконии» мы вышли с другим настроем. Но этого было недостаточно. «Реал» – очень хорошая команда, которая на протяжении многих лет играла вместе. В составе мадридцев всего два новичка, причем один на площадку не выходил, а другой провел 20 минут.

Как и в предыдущем матче, нам дорого обходятся рывки соперников. Сегодня это были 9:0 в первой и третьей четвертях. Из-за этого нам все время приходилось догонять. В игре были неплохие отрезки, и исход мог быть другим – я не говорю о победителе, скорее, о разнице. За три минуты до конца разница была шесть очков. «Реал» попал сегодня 60% двухочковых, а мы – 34%, и это многое объясняет. По итогам этого выезда мы обратим внимание на рывки соперников и собственные потери», – заявил специалист.

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