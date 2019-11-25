Димитрис Прифтис – о «Зените»: Мы играем против сильной команды, а у нас сложный период

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Мы играем против сильной команды с глубокой скамейкой и опытными игроками, – приводит слова грека официальный сайт лиги. – У нас же сейчас сложный период, результаты не очень хорошие, к тому же много травмированных.
Нам нужно сделать все возможное, чтобы показать конкурентоспособный баскетбол и бороться за победу».
В нынешнем чемпионате УНИКС одержал четыре победы в семи матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Зенита», наоборот, четыре поражения после семи игр и десятое место.
Матч УНИКС – «Зенит» пройдет 25 ноября в «Баскет-холле» в Казани. Начало игры – 19:00 (мск).
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