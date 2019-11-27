«Автодор» назначил главным тренером Крунича Серб подписал контракт до конца сезона.

Новым главным тренером «Автодора» стал Предраг Крунич, сообщает официальный сайт клуба. 52-летний серб подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

Ранее Крунич работал с «Земуном» (1994-1998), «Телеком Бонном» (2001-2005, 2016-2019), «Ольденбургом» (2007-2012), «Байройтом» (2013), «Анвилом» (2014-2015) и «Миттельдойчером» (2015-2016).

«Я счастлив оказаться в клубе с большими традициями, – прокомментировал Крунич свое назначение. – Для меня это новый огромный вызов. Приложу максимум усилий, чтобы команда добилась успеха. Мы должны много работать. Каждый должен приложить много усилий в нашей работе».

Напомним, в семи матчах Единой лиги ВТБ «Автодор» одержал две победы при пяти поражениях и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.