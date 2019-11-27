Андрей Кириленко: Мы ничего не можем сделать, пока WADA и МОК не утвердят те или иные решения Президент РФБ Андрей Кириленко - о возможных санкциях в отношении российского спорта.

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- Баскетбол традиционно не участвует ни в каких допинг-скандалах, потому что в баскетболе это не особо помогает – лучше бросать мяч не станешь. Так что мы не обеспокоены этой ситуацией, нет толку просто переживать в данный момент, когда нет никаких решений.

Мы ничего не можем сделать, мяч не в наших руках сейчас. С FIBA мы эту ситуацию не обсуждали, потому что опять же в этом нет смысла, пока WADA и МОК не утвердят те или иные решения. Это касается и сборных России, и заявки на проведение женского Кубка мира-2022, - приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком WADA примет решение по ситуации с Россией на заседании, которое состоится 9 декабря в Париже. Российская сторона получит право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).