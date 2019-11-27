Сергей Базаревич: Для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич - о жеребьевке олимпийского квалификационного турнира.

Загрузка...

- Было понятно, что простой жеребьевки не получится. Какие-то группы могли быть чуть лучше, какие-то чуть хуже. Наверное, при других раскладах из четвертой корзины нам могли достаться Венесуэла или Доминиканская Республика, а не крепкая Германия с большим количеством игроков НБА, включая Денниса Шредера. Но в любом случае для попадания в Токио нужно обыгрывать сильные европейские команды, - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам жеребьевки отборочного раунда соперниками российской сборной по группе A стали Германия и Мексика.