Девин Букер: У «Фенербахче» много хороших игроков с первой по пятую позицию «Химки» сыграют с «Фенербахче» в Стамбуле в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Форвард «Химок» Девин Букер высказался о «Фенербахче», с которым подмосковная команда сыграет в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Это отличная команда, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – У них много хороших игроков, с первой по пятую позицию, а также отличные шутеры. Нужно сделать акцент на защиту и не дать им возможность набирать легкие очки».

Напомним, из-за болей в спине в Стамбуле не полетел защитник Алексей Швед, при этом в состав вернулся форвард Янис Тимма.

После десяти туров «Химки» одержали восемь побед при двух поражениях и занимают восьмое место. У «Фенербахче» три победы и 16-е место.

Матч «Фенербахче» – «Химки» пройдет 28 ноября. Начало игры – 20:45 (мск).