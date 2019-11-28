Виталий Фридзон: Нам по силам выйти на Олимпиаду, если соберемся оптимальным составом Россия сыграет в квалификации Олимпиады с Мексикой и Германией.

Защитник сборной России Виталий Фридзон высказался о перспективах команды в отборочном олимпийском турнире.

В среду в Швейцарии состоялась жеребьевка квалификационных турниров. По ее итогам Россия сыграет в Сплите с Мексикой и Германией. В другую тройку попали Хорватия, Бразилия и Тунис.

По регламенту по две лучшие сборные из каждой тройки выходят в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.

«Нам по силам выйти на Олимпиаду, если соберемся оптимальным составом и нас не будут преследовать травмы, – приводит «Р-Спорт» слова 34-летнего Фридзона. – Нам достались хорошие соперники, но есть все шансы победить в этой группе, должны сделать это».

Добавим, что Россия сыграет с Мексикой 24 июня, а с Германией 25 июня. Полуфиналы запланированы на 27 июня, финал – на 28 июня.