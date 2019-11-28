«Химки» уступили «Фенербахче» в матче Евролиги Баскетболисты «Химок» проиграли «Фенербахче» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 76:89 (24:28, 25:16, 6:21, 21:24).

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В составе российской команды самым результативным стал Янис Тимма, набравший 26 очков. У турецкой команды 20 очков на свой счет записал Луиджи Датоме.

«Химки», потерпев пятое поражение, занимают восьмое место турнирной таблице Евролиги. «Фенербахче», одержав четвертую победу в сезоне, занимает 14-ю строчку.

Добавим, что в следующем туре «Химки» на своей площадке сыграют против «Барселоны».