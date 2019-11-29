«Зенит» проиграл «Реалу», потерпев шестое поражение подряд в Евролиге Баскетболисты «Реала» одержали победу над «Зенитом» в гостевом матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 86:71 (22:19, 22:18, 22:19, 20:15).

Самым результативным игроком «Реала» стал защитник Факундо Кампаццо, набравший 19 очков. У «Зенита» 18 очков набрал центровой Густаво Айон.

После этой игры «Зенит», одержавший две победы в 11 матчах сезона, занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги. «Реал», одержавший восемь побед, занимает третье место.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» на своей площадке примет «Виллербан», а «Реал» дома сыграет с «Валенсией».