«Зенит» проиграл «Реалу», потерпев шестое поражение подряд в Евролиге

Самым результативным игроком «Реала» стал защитник Факундо Кампаццо, набравший 19 очков. У «Зенита» 18 очков набрал центровой Густаво Айон.
После этой игры «Зенит», одержавший две победы в 11 матчах сезона, занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги. «Реал», одержавший восемь побед, занимает третье место.
Добавим, что в следующем туре «Зенит» на своей площадке примет «Виллербан», а «Реал» дома сыграет с «Валенсией».
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