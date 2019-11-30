Димитрис Итудис: Мы провели почти идеальную игру

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Барселоной» (96:67) в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы провели классный матч, – приводит слова грека официальный сайт ЦСКА. – С самого начала у нас был правильный настрой.
Мы выиграли много сражений – в подборах, передачах, хорошо бросали, провели почти идеальную игру. Мы подключили всех, каждый получал мяч, помогал в защите. Мы были очень хороши».
Напомним, самым результативным в составе ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 14 очков.
Действующие победители турнира одержали седьмую победу и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 5 декабря ЦСКА примет «Жальгирис».
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