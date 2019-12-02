Валиев сменит «Химки» на «Парму» Форвард не смог закрепиться в подмосковном клубе.

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Форвард «Химок» Евгений Валиев продолжит карьеру в «Парме», сообщают «Известия».

29-летний баскетболист стал игроком подмосковного клуба в межсезонье после того, как провел пять лет в «Зените», а до этого еще пять сезонов выступал за предшественника клуба из Санкт-Петербурга» – «Триумф».

За основу «Химок» Валиев провел только два матча – по одному в Евролиге (с «Реалом») и Единой лиге ВТБ (с «Цмоки-Минск»).

«Валиев проведет этот сезон в аренде в «Парме», – сказал источник из окружения игрока. – Все стороны сошлись во мнении, что так будет лучше для карьеры игрока».

Отметим, что в 2005-2006 годах Валиев уже выступал в Перми за «Урал-Грейт».

В нынешнем сезоне «Парма» одержала две победы в восьми матчах Единой лиги ВТБ и занимает в турнирной таблице предпоследнее место.