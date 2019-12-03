Димитрис Прифтис – о матче с ЦСКА: Победа нужна была всем – от президента до тренеров и игроков УНИКС победил в Казани ЦСКА.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над ЦСКА (94:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Победа особенно важна для команды после последних неудачных результатов, – приводит слова грека официальный сайт клуба. – Победа нужна была всем. От нашего президента, который поддерживал нас, несмотря на разочаровывающие результаты, до тренеров и игроков».

Напомним, самым результативным игроком матча стал атакующий защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 30 очков.

Отметим, что ЦСКА проиграл УНИКСу третий матч подряд в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.