Евгений Колесников: Победили ЦСКА за счет защиты

Защитник УНИКСа Евгений Колесников подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (94:86).
«Нам необходимо было побеждать ЦСКА, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего Колесникова. – Именно за счет защиты мы смогли победить. Заставляли ЦСКА делать неудобные броски, постепенно догоняли армейцев, а потом совершили отрыв».
Отметим, что Колесников набрал в этом матче десять очков. УНИКС, обыгравший ЦСКА в третий раз подряд, одержал пятую победу в девяти матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
В следующем матче 7 декабря УНИКС примет «Зелену Гуру».
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