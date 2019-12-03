Евгений Колесников: Победили ЦСКА за счет защиты УНИКС обыграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Защитник УНИКСа Евгений Колесников подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (94:86).

«Нам необходимо было побеждать ЦСКА, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего Колесникова. – Именно за счет защиты мы смогли победить. Заставляли ЦСКА делать неудобные броски, постепенно догоняли армейцев, а потом совершили отрыв».

Отметим, что Колесников набрал в этом матче десять очков. УНИКС, обыгравший ЦСКА в третий раз подряд, одержал пятую победу в девяти матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче 7 декабря УНИКС примет «Зелену Гуру».