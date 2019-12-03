Жоан Плаза: Сегодня мы сыграли процентов на 70 Главный тренер БК «Зенит» прокомментировал поражение от «Пармы» в Единой лиге ВТБ.

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«Зенит» на своей площадке «Парме» из Перми со счетом 80:86. Главный тренер питерцев Жоан Пласа считает, что причина неудачи в том, его команда не сыграла на максимум от своих возможностей.

«Когда мы выкладываемся полностью, мы можем сражаться со всеми, – цитирует испанца официальный сайт клуба. – Причем не только в Единой лиге, но и в Евролиге. У нас есть талант, есть понимание, есть даже мудрость, чтобы играть против любой команды в Европе. Но, когда мы играем на 70 процентов, мы можем проиграть кому угодном. Сегодня, не знаю почему, мы сыграли в лучшем случае на 60-70%. С самого начала показалось, что «Парма» хотела добиться победы больше, чем мы. У соперника было больше времени на отдых, хотя я не думаю, что дело в усталости. Просто мы почему-то не выложились».

«Зенит» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ, одержав четыре победы в девяти играх. Следующий матч команда Пласы проведет 9 декабря дома против «Химок».