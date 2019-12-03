Жоан Плаза: Сегодня мы сыграли процентов на 70

«Зенит» на своей площадке «Парме» из Перми со счетом 80:86. Главный тренер питерцев Жоан Пласа считает, что причина неудачи в том, его команда не сыграла на максимум от своих возможностей.
«Когда мы выкладываемся полностью, мы можем сражаться со всеми, – цитирует испанца официальный сайт клуба. – Причем не только в Единой лиге, но и в Евролиге. У нас есть талант, есть понимание, есть даже мудрость, чтобы играть против любой команды в Европе. Но, когда мы играем на 70 процентов, мы можем проиграть кому угодном. Сегодня, не знаю почему, мы сыграли в лучшем случае на 60-70%. С самого начала показалось, что «Парма» хотела добиться победы больше, чем мы. У соперника было больше времени на отдых, хотя я не думаю, что дело в усталости. Просто мы почему-то не выложились».
«Зенит» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ, одержав четыре победы в девяти играх. Следующий матч команда Пласы проведет 9 декабря дома против «Химок».
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай От расчленения департамента Егорова сумма не изменится Прославленный советский вратарь и опытный функционер Анзор Кавазашвили высказывает сомнения в эффективности задуманных РФС реформ судейского корпуса. 03.12.2019 23:00 Футбол Кавазашвили Анзор Шипачев и Яшкин попали в лапы «барсов». «Ак Барс» уверенно победил «Динамо» Лидер чемпионата показал, что домашнее сухое поражение от «ХК «Сочи» – досадная осечка. 01.12.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Евгений Ловчев: Удаление Оздоева читалось. Почему этого не видел Семак? Обозреватель «Советского спорта» делится своими впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» и победы «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби. 02.12.2019 18:00 Футбол Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги. 03.12.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав