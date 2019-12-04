Хайнс номинирован на включение в сборную десятилетия Евролиги Голосование состоится в 2020 году.

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Капитан БК ЦСКА включен в список игроков, претендующих на попадание в символическую сборную Евролиги по итогам десятилетия.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги. В 2012 и 2013 годах он выигрывал трофей в составе греческого «Олимпиакоса», а в 2016 и 2019 - в составе ЦСКА.

Всего на попадание в символическую сборную претендуют 50 баскетболистов. Среди уже объявленных номинантов присутствуют бывшие игроки ЦСКА Виктор Хряпа, Кори Хиггинс, Нандо де Коло, Сонни Уимс и Ненад Крстич, действующий игрок армейцев Уилл Клайберн, а также баскетболист «Химок» Алексей Швед.

Голосование пройдет в 2020 году. В нем примут участие болельщики, игроки, тренеры и эксперты.