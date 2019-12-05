Димитрис Итудис: «Жальгирис» может играть на хорошем уровне, хотя не подтверждает это результатами ЦСКА примет «Жальгирис» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Жальгирисом» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Нам противостоит команда, которая всегда сражается, играет на грани фола, с большим энтузиазмом, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – «Жальгирис» на данный момент показывает, что может играть на хорошем уровне, хоть это пока и не подтверждается результатами. Каунасцы победили «Реал» и «Фенер», но проиграли командам, которые испытывают трудности».

После 11 туров у ЦСКА семь побед, четыре поражения и пятое место в турнирной таблице. «Жальгирис» выиграл три матча и идет предпоследним, опережая только «Зенит».

Матч ЦСКА – «Жальгирис» пройдет 5 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 20:00 (мск).