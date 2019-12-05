Кайл Хайнс: В каждом матче с «Жальгирисом» много контакта ЦСКА сыграет с «Жальгирисом» в 12-м туре Евролиги.

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс высказался о «Жальгирисе», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Каждый раз, когда мы встречаемся с «Жальгирисом» – и дело здесь, думаю, в истории сражения команд – получается напряженное сражение с обилием контакта, – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт клуба. – Знаем, что они будут очень стараться, особенно после поражения от берлинцев («Альбы») на прошлой неделе».

После 11 туров у ЦСКА семь побед, четыре поражения и пятое место в турнирной таблице. «Жальгирис» выиграл три матча и идет предпоследним, опережая только «Зенит».

Матч ЦСКА – «Жальгирис» пройдет 5 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры – 20:00 (мск).