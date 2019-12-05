ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса» в матче Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА – «Жальгирис» завершился победой московского клуба со счетом 85:82 ОТ (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13).
В составе победителей лучшим оказался Майк Джеймс, набравший 19 очков. У гостей отличился Лукас Лекявичус. Он принес своей команде 15 очков.
Отметим, что россияне вырвали победу в овертайме благодаря точному броску на три очка в исполнении все того же Джеймса.
Таким образом, ЦСКА вышел на 4-е место в таблице, а латвийский клуб расположился на предпоследней, 17-й позиции.
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