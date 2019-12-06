Майк Джеймс: Не хочу, чтобы это прозвучало неправильно, но мне плевать на промахи Американец принес ЦСКА победу над «Жальгирисом».

Защитник ЦСКА Майк Джеймс высказался о своей игре в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (85:82 OT).

«Когда я забил победный мяч, то был счастлив одну секунду, после чего подумал, как же плохо я играл, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего американца. – Но победа есть победа. Не хочу, чтобы это прозвучало как-то неправильно, но мне плевать на промахи».

Отметим, что в этом матче Джеймс набрал 19 очков (из них десять – в последние 65 секунд овертайма).

ЦСКА одержал восьмую победу и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 12 декабря действующие чемпионы сыграют в гостях с «Маккаби».