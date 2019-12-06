Рон Бэйкер: Мы верим в бросок Джеймса больше, чем кто-либо еще Джеймс набрал 19 очков в матче с «Жальгирисом», из них десять – в последние 65 секунд овертайма.

Атакующий защитник ЦСКА Рон Бэйкер после матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (85:82) высказался об игре своего партнера Майка Джеймса.

«Мы, одноклубники, верим в Майка Джеймса и его бросок больше, чем люди на трибунах или те, кто смотрит трансляцию – больше, чем кто-либо еще», – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего американца.

Отметим, что в этом матче Джеймс набрал 19 очков (из них десять – в последние 65 секунд овертайма).

ЦСКА одержал восьмую победу и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 12 декабря действующие чемпионы сыграют в гостях с «Маккаби».