Димитрис Итудис – о матче с «Жальгирисом»: Впервые в сезоне выиграли в концовке, что важно для нас ЦСКА обыграл в овертайме «Жальгирис» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (85:82 OT).

«Первая в этом сезоне игра, выигранная нами в концовке, это важно для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Итудиса. – Мы не лучшим образом начали матч, но изменили свой настрой в конце первой четверти, стали биться.

Именно (Рон) Бэйкер, пожалуй, придал игре нашей команды необходимую жесткость, помог поменять настрой по ходу матча».

Напомним, самым результативным игроком матча стал защитник Майк Джеймс, набравший 19 очков (из них десять – в последние 65 секунд овертайма). На счету Бэйкера 13 очков.

ЦСКА одержал восьмую победу и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 12 декабря действующие чемпионы сыграют в гостях с «Маккаби».