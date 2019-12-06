Димитрис Итудис – о матче с «Жальгирисом»: Впервые в сезоне выиграли в концовке, что важно для нас

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (85:82 OT).
«Первая в этом сезоне игра, выигранная нами в концовке, это важно для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Итудиса. – Мы не лучшим образом начали матч, но изменили свой настрой в конце первой четверти, стали биться.
Именно (Рон) Бэйкер, пожалуй, придал игре нашей команды необходимую жесткость, помог поменять настрой по ходу матча».
Напомним, самым результативным игроком матча стал защитник Майк Джеймс, набравший 19 очков (из них десять – в последние 65 секунд овертайма). На счету Бэйкера 13 очков.
ЦСКА одержал восьмую победу и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 12 декабря действующие чемпионы сыграют в гостях с «Маккаби».
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при Соревнования завершатся 8 декабря. 06.12.2019 00:52 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Самый сильный турнир в мире. Главные вопросы финала Гран-при-2019 В пятницу в Турине стартует финал серии Гран-при. Там будет полным-полно российских фигуристов, многие из которых претендуют на медали. 05.12.2019 08:58 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл