Андрей Воронцевич - об игре с «Жальгирисом»: Это был матч двух сильных соперников Победу армейцам принес трехочковый бросок Майка Джеймса.

Баскетболист ЦСКА Андрей Воронцевич поделился эмоциями от победы над литовским «Жальгирисом» в матче Евролиги.

«Все супер. Редко увидишь, чтобы на протяжении 40 минут и овертайма обе команды не позволяли зрителям расслабиться. Игра была вязкая, тяжелая, с хорошей защитой, отличной физической игрой где-то на грани фола. Это был матч двух сильных соперников. Мне кажется, для более взрослых болельщиков, возможно, прошедшее было хорошим напоминанием о тех былых временах, когда только-только начиналось противостояние ЦСКА - «Жальгирис», - приводит слова баскетболиста News.ru.

Напомним, ЦСКА в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 85:82 ОТ (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13).

В турнирной таблице армейцы располагаются на пятой строчке. В активе команды восемь побед и четыре поражения.

Литовский клуб находится на предпоследнем, 17-м месте. (три победы, девять поражений).

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Маккаби» 12 декабря, а «Жальгирис» примет на своей площадке «Валенсию» 13 декабря.