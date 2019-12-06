Римас Куртинайтис: «Барселону» считают фаворитом всей Евролиги, но мы так не думаем «Химки» примут «Барселону» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«По составу и бюджету «Барселона» – самая сильная команда Европы, и все считают их фаворитами не отдельного матча, а всей Евролиги, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба, – однако мы так не думаем. У них тоже бывают не только хорошие, но и плохие игры».

Отметим, что после 11 туров у «Барселоны» восемь побед, три поражения и третье место в турнирной таблице. «Химки», выигравшие шесть матчей, занимают восьмое место.

Матч «Химки» – «Барселона» пройдет 6 декабря на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).