Жоан Пласа: «Зениту» не нужно смотреть на статистику, необходимо просто победить «Зенит» примет «Асвел» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче с «Асвелом» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Нам не нужно сейчас смотреть на статистику, необходимо просто победить, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Потому что во многих матчах в этом сезоне мы этого заслуживали.

Игроки, штаб, руководство и болельщики заслуживают того, чтобы наконец увидеть первую домашнюю победу в Евролиге».

Отметим, что после 11 туров у «Асвела» пять побед, шесть поражений и 11-е место в турнирной таблице. «Зенит», выигравший два матча, занимает последнее место.

Матч «Зенит» – «Асвел» пройдет 6 декабря на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).