Болельщик продолжил пить пиво после падения на него игрока «Детройта» Матч завершился победой «Милуоки» со счетом 127:103.

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В матче регулярного чемпионата НБА между «Детройт Пистонс» и «Милуоки Бакс» (103:127) произошел необычный случай.

Защитник хозяев Лэнгстон Гэллоуэй в борьбе за верховой мяч с игроком соперником упал на скамейку с болельщиками. В результате падения игрока один из фанатов разлил немного пива. Однако данная ситуация никак не повлияла на него, и он продолжил пить свой напиток.

По итогам встречи «Детройт» проиграл сопернику со счетом 103:127. Героем игры стал баскетболист «Милуоки» Яннис Адетокумбо, набравший 35 очков. Его команда лидирует в Восточной конференции НБА, имея в своем активе 38 очков после 22 проведенных встреч, а «Детройт» располагается на 11-й строчке (16 очков).

В следующем матче «Милуоки» дома примет «Лос-Анджелес Клипперс», а Детройт – «Индиану Пэйсерс»