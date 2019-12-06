«Зенит» обыграл АСВЕЛ, прервав свою серию из шести поражений в Евролиге Баскетболисты «Зенита» одержали победу над АСВЕЛом в домашнем матче 12-го тура Евролиги со счетом 75:70.

Самым результативным в составе российского клуба стал Алекс Ренфро, набравший 16 очков. У французской команды девять очков на счету Тео Маледона.

«Зенит» с тремя победами занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги, АСВЕЛ, одержавший пять побед, расположился на 12-й строчке.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» в гостях встретится с «Баварией».