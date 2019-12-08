Пашутин возглавил «Локомотив-Кубань» В субботу команда проиграла «Автодору».

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Новым главным тренером «Локомотива-Кубани» стал Евгений Пашутин, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 50-летним российским специалистом рассчитан до конца сезона.

«Евгений – опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий как подготовить команду к важным матчам, – приводит слова президента клуба Андрея Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубани». – Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде».

Отметим, что Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» в 2012-2014 годах и в сезоне-2012/2013 привел команду к победе в Еврокубке.

В субботу «Локомотив-Кубань» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Богдана Карайчича потерпел поражение от «Автодора» (74:76) в Единой лиге ВТБ.