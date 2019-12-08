Евгений Пашутин: Постараемся сделать так, чтобы «Локо» играл агрессивно и результативно Пашутин вернулся в «Локомотив-Кубань».

Новый главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин прокомментировал свое назначение в краснодарский клуб.

«Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата, – приводит слова Пашутина официальный сайт клуба. – С нетерпением жду начала работы, мы все вместе постараемся сделать так, чтобы «Локо» играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал!»

Отметим, что Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» в 2012-2014 годах и в сезоне-2012/2013 привел команду к победе в Еврокубке.

Одержав пять побед в девяти матчах, команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.