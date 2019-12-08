ЦСКА обыграл на выезде «Парму»

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» – ЦСКА завершилась со счетом 70:89 (17:15, 18:27, 16:25, 19:22).
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 27 очков. У его товарища по команде Даниэля Хэккета 20 очков, и это больше, чем набрал лучший игрок «Пармы» Лоренцо Уильямс (16 очков).
В турнирной таблице ЦСКА идет на втором месте, одержав семь побед в десяти матчах. «Парма» занимает предпоследнюю 12-ю строчку, выиграв лишь три встречи из десяти.
14 декабря пермяки сыграют в гостях с «Локомотивом-Кубань». ЦСКА 15 декабря примет на своей площадке «Астану».
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