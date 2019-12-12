Римас Куртинайтис: «Альба» – команда быстрая, но «Химкам» по зубам «Химки» сыграют с «Альбой» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч с «Альбой» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы вернулись в свой ритм, одержав хорошую выездную победу над «Зенитом», командой Евролиги, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Впереди немецкая «Альба», команда опасная и быстрая, которая доставила немало хлопот ведущим клубам Евролиги, но нам по зубам. Мы должны справиться с задачей».

После 12 туров у «Химок» по шесть побед и поражений и восьмое место в турнирной таблице. «Альба» выиграла четыре матча и занимает 14-е место.

Матч «Химки» – «Альба» пройдет 12 декабря на «Арене Мытищи». Начало – 20:00 (мск).