Дайрис Бертанс: С «Альбой» надо быть осторожными «Химки» примут «Альбу» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Защитник «Химок» Дайрис Бертанс высказался об «Альбе», с которой его команда сыграет в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У них хорошая команда с хорошим тренером, в составе много молодых игроков, которые здорово себя проявили в прошлом сезоне в Кубке Европы и дошли до финала, – приводит слова 30-летнего латвийца официальный сайт клуба. – «Альба» – опасная команда, поэтому надо быть осторожными. Однако мы играем дома, поэтому должны победить без вариантов».

После 12 туров у «Химок» по шесть побед и поражений и восьмое место в турнирной таблице. «Альба» выиграла четыре матча и занимает 14-е место.

Матч «Химки» – «Альба» пройдет 12 декабря на «Арене Мытищи». Начало – 20:00 (мск).