Алекс Ренфро: Готовимся к «Баварии» так, как если бы она побеждала

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро высказался о «Баварии», с которой его команда сыграет в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Это будет тяжелый матч, – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт клуба. – Возможно, в последнее время соперник играл не лучшим образом, но это вообще ничего не значит, мы готовимся к этой встрече так же, как если бы они побеждали. Нам нужно фокусироваться на своем плане на игру, бороться и оставаться вместе».
После 12 туров у «Зенита» три победы, девять поражений и последнее место в турнирной таблице. «Бавария», потерпевшая выиграла четыре матча и занимает 16-е место. При этом в последних семи играх у команды шесть поражений.
Матч «Бавария» – «Зенита» пройдет 13 декабря в Мюнхене. Начало – 22:30 (мск).
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