Димитрис Итудис: «Маккаби» заслуживает полного уважения со стороны ЦСКА ЦСКА сыграет с «Маккаби» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче с «Маккаби» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» – амбициозная команда, которая здорово начала сезон, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они действуют агрессивно на обеих половинах площадки.

Соперники заслуживают нашего полного уважения, особенно в домашнем матче, хотя и на выезде они показывают хороший баскетбол».

После 12 туров ЦСКА одержал восемь побед при четырех поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице. У Маккаби» такие же показатели и четвертое место.

Матч «Маккаби» – ЦСКА пройдет 12 декабря в Тель-Авиве. Начало – 22:05 (мск).