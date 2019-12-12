Димитрис Итудис: «Маккаби» заслуживает полного уважения со стороны ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче с «Маккаби» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» – амбициозная команда, которая здорово начала сезон, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они действуют агрессивно на обеих половинах площадки.
Соперники заслуживают нашего полного уважения, особенно в домашнем матче, хотя и на выезде они показывают хороший баскетбол».
После 12 туров ЦСКА одержал восемь побед при четырех поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице. У Маккаби» такие же показатели и четвертое место.
Матч «Маккаби» – ЦСКА пройдет 12 декабря в Тель-Авиве. Начало – 22:05 (мск).
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