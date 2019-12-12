Йоханнес Фогтманн: С «Маккаби» будет сложный матч в «горячей атмосфере»

Центровой ЦСКА Йоханнес Фогтманн прокомментировал предстоящий матч с «Маккаби» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Готовы к очень жесткой игре против одной из лучших оборонительных команд лиги – хотя и мы относимся к этой категории, – приводит слова 27-летнего немца официальный сайт клуба. – Будет сложный матч в «горячей» атмосфере. Будем готовы к этому и постараемся найти ритм в нападении, который поможет нам преодолеть защиту соперников».
После 12 туров ЦСКА одержал восемь побед при четырех поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице. У Маккаби» такие же показатели и четвертое место.
Матч «Маккаби» – ЦСКА пройдет 12 декабря в Тель-Авиве. Начало – 22:05 (мск).
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