«Химки» обыграли «Альбу» и прервали серию из четырех поражений - Советский спорт
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12 декабря 2019 22:04БаскетболГичунцев Артур

«Химки» обыграли «Альбу» и прервали серию из четырех поражений

Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Баскетболисты «Химок» нанесли поражение игрокам «Альбы» в матче регулярного чемпионата Евролиги – 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).

В составе победителей лучшим оказался Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Еще 22 очка «Химкам» принес Алексей Швед. У проигравших отличился Рокас Гедрайтис, набравший 17 очков.

Таким образом, подмосковный клуб прервал серию из четырех поражений кряду, а команда из Германии проиграла второй раз подряд.

После этой встречи «Химки» занимают 8-е место в таблице, а игроки «Альбы» занимают 14-ю строчку.

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