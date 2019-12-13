ЦСКА уступил «Маккаби» в матче Евролиги Встреча прошла на домашней арене израильского клуба.

Баскетболисты «Маккаби» нанесли поражение игрокам московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги – 88:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).

В составе победителей отличился Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. У армейцев лучшим оказался Майк Джеймс. В его активе 22 очка.

После этой встречи ЦСКА занимает 5-е место в таблице, а команда из Тель-Авива расположилась на 4-й строчке.

18 декабря московский клуб примет «Црвену Звезду», а «Маккаби» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».