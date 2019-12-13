ЦСКА уступил «Маккаби» в матче Евролиги

Баскетболисты «Маккаби» нанесли поражение игрокам московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги – 88:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16).
В составе победителей отличился Скотти Уилбекин, набравший 22 очка. У армейцев лучшим оказался Майк Джеймс. В его активе 22 очка.
После этой встречи ЦСКА занимает 5-е место в таблице, а команда из Тель-Авива расположилась на 4-й строчке.
18 декабря московский клуб примет «Црвену Звезду», а «Маккаби» днем позже встретится на выезде с «Зенитом».
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