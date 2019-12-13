Итудис - о матче против «Маккаби»: Мы провели две разные половины

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Маккаби» в Евролиге.
«Поздравляю «Маккаби» с победой. Конечно, все могло бы сложиться иначе. Мы провели две разные половины. В первой мы доминировали, а во второй не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владения, принимали плохие решения», - приводит слова наставника официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде уступил «Маккаби» со счетом 80-90.
После этого поражения армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице. В 13 играх команда одержала восемь побед и потерпела пять поражений. «Маккаби» расположился на четвертой позиции. В активе израильтян девять побед при четырех поражениях.
В следующем туре «Маккаби» сыграет в гостях с «Зенитом» 17 декабря, а ЦСКА на своей площадке примет «Црвену Звезду» 18 декабря.
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