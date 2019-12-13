Итудис - о матче против «Маккаби»: Мы провели две разные половины - Советский спорт
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13 декабря 2019 08:57БаскетболНечаев Юрий

Итудис - о матче против «Маккаби»: Мы провели две разные половины

ЦСКА проиграл в Тель-Авиве.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Маккаби» в Евролиге.

«Поздравляю «Маккаби» с победой. Конечно, все могло бы сложиться иначе. Мы провели две разные половины. В первой мы доминировали, а во второй не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владения, принимали плохие решения», - приводит слова наставника официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде уступил «Маккаби» со счетом 80-90.

После этого поражения армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице. В 13 играх команда одержала восемь побед и потерпела пять поражений. «Маккаби» расположился на четвертой позиции. В активе израильтян девять побед при четырех поражениях.

В следующем туре «Маккаби» сыграет в гостях с «Зенитом» 17 декабря, а ЦСКА на своей площадке примет «Црвену Звезду» 18 декабря.

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