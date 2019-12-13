Куртинайтис – о победе над «Альбой»: «Химки» проявили характер и добились нужного результата Подмосковные «Химки» одержали победу в очередном матче Евролиги.

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Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Альбой» в Евролиге.

«Мы неважно начали встречу, однако переломили игру, вернулись с «-12», показав, что умеем защищаться, особенно в третьей четверти. В то же время у нас очень сильное нападение, что мы и доказали. Конечно, как тренер я бы предпочел вести 12 очков, а не проигрывать, но мы проявили характер, хорошо боролись и добились нужного результата», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, в 13-м туре Евролиги «Химки» на своей площадке обыграли немецкую «Альбу» 104 - 87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24).

После этой победы подмосковный клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В 13 матчах команда одержала семь побед и потерпела шесть поражений.

«Альба» расположилась на 16-й позиции. Немецкий клуб имеет четыре победы при девяти поражениях.

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях против греческого «Олимпиакоса». Встреча состоится 18 декабря.